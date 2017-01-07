把關食安 馬祖岸巡查獲陸農產品
第十岸巡大隊中柱安檢所7日，執行「台馬之星」聯合檢查勤務檢查馬祖返台車輛貨物時，於陳姓貨主車輛內，發現5箱可疑貨物，經拆檢後發現疑似大陸農產品計有乾香菇5箱。
大陸農產品乾香菇經清點後共25包，每包毛重3.1公斤，總計77.5公斤，後續將依違反試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法第26條附表規定「自金門馬祖澎湖郵寄或旅客攜帶進入台灣本島之少量自用大陸地區物品限量農產品」單項不得逾1.2公斤，總量不得逾6公斤之規定，函送財政部關務署基隆關裁處。
馬祖岸巡大隊表示，年關將近，為防止不肖人士利用春節前夕大量貨物運輸時機夾帶不法物品，特針對馬祖至基隆、馬祖至台北等二條航線客輪及雜貨輪加強進出港檢查。
因春節將屆，台灣市場香菇價位高、需求量大，不肖業者常欲將劣質大陸農產品，混入食品市場伺機販售牟利，不僅品質低劣，且未做好保鮮處理，甚至受潮產生霉變。
此外，未經檢驗之大陸農產品，可能含有鉛、硫、砷等重金屬有毒物質，處理過程中常加入二氧化硫與甲醛，以延長保存期限，消費者若不慎食入，對人體呼吸系統及肝、腎等內臟器官都有重大傷害。
海巡署秉持維護社會治安及國民健康宗旨，時時刻刻守護人民安全，也呼籲民眾切勿購買來源不明或標示不清食品，如發現不法情事或需協助事項，請撥打「118」免費服務專線，將立即派員前往處置。
另海巡署推動廉政效能，執行反貪、防貪、肅貪工作，若民眾發現貪瀆情事，請撥打廉政署廉政檢舉專線0800-286-586或海巡署廉政專線02-22399241檢舉。1060107
(中央社)
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