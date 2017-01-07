油價飆高川普威嚇 墨西哥今年不好過
新年伊始，油價高漲與川普再度語出威脅，已使墨西哥想忘了這一年。
法新社報導，墨西哥自元月1日起調漲汽油價格高達20.1%，創多年來最大漲幅，引發抗議與搶劫天天上演，至少3人因而喪生。
此外，福特汽車（Ford）取消墨國新設廠計畫，披索驟貶至新低，本週的惡耗還有美國總統當選人川普（Donald Trump）重申要墨西哥支付邊境建牆經費。
總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）民意支持度已低於25%，他昨晚透過全國轉播的新年演說捍衛調高油價，並承諾尋求和川普政府的「正面關係」。
潘尼亞尼托表示，油價調漲20.1%與國際油價墊高脫不了關係。墨國政府終止燃料補助，所盼的是當市場3月開始規定駕駛人的負擔時，油價將會下降。
潘尼亞尼托指出，維持「人為」價格將迫使政府縮減福利及醫療保健計畫。
川普要到本月20日才就任，不過他誓言重談北美自由貿易協定（NAFTA），揚言對把工作機會移往墨西哥的企業課稅，已使披索挫跌。披索本週重貶3.02%，報1美元兌21.55披索。
川普本週對均在墨西哥生產汽車的美日汽車製造商通用（GM）和豐田（Toyota）語出恐嚇，揚言重課進口稅。
墨西哥市經濟研究與教學中心（Economic Research and Teaching Center）分析師菲利茲（RaulFeliz）說：「最重要的是看看他會如何改變規則，因為如果他選擇對進口商品課稅，他可能讓墨西哥經濟陷入衰退。」
「投資人對川普作為的憂慮，比抗議事件還深。」
潘尼亞尼托本週稍早找回前財長維德加瑞（Luis Videgaray），任命他擔任外長，帶頭與即將走馬上任的美國政府協商。維德加瑞去年因傳出安排川普選前與潘尼亞尼托在墨西哥市會面，普遍招致批評而於9月下台。
分析家說，維德加瑞和美國新政府先前的聯繫，有望成為未來談判的資產。
政治顧問公司Integralia Consultores總經理烏嘉爾德（Luis Carlos Ugalde）說：「以維德加瑞為主談人的墨西哥政府和川普團隊協商過後，我們或許能夠看到一份協議，一項安排，一個減少恐懼的共同政策。」1060107
(中央社)
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