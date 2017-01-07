南海風雲　中美航空母艦比一比

我要評比

中國大陸航空母艦遼寧艦正在南海進行訓練之際，美國航艦（陸稱航母）卡爾文森號也將會前往亞太海域，兩艘航母會否在南海「相遇」引起關注。

根據網上及已公開的資料，卡爾文森號與遼寧號應該屬於不同等級，前者比後者較先進，兩者的一些比較參數如下：

─、級別：卡爾文森號為美國尼米茲號航母級；遼寧艦來自烏克蘭，原是前蘇聯的的庫茲涅佐夫元帥級航母，前稱瓦雅格號。

二、服役時間：卡爾文森號於1982年服役，1999年曾進行中期大修；遼寧艦於80年代中後期建造，適逢前蘇聯解體，建造工程中斷。1999年，大陸方面購買了瓦雅格號，2005年開始改造，2012年取名遼寧艦並交付海軍。

三、排水量：卡爾文森號最高達到10萬噸；遼寧艦約為6萬噸。

四、動力：卡爾文森號採用核動力；遼寧艦為常規動力。

五、航速：卡爾文森號達到30節；最近的資料顯示，遼寧艦在台灣西部海域航行時，也可達到30節。

六、艦載戰機；卡爾文森號可搭載90架戰機、預警機和直升機等；遼寧艦可搭載36架各種飛機。

七、戰機一波放飛：卡爾文森號的一波戰鬥可同時放飛20多架戰機；遼寧艦在最近訓練中揭示，它的一波放飛有13架。

八、載機型號：卡爾文森號可搭載大型預警機；遼寧艦卻不能。

九、戰機起飛方式：卡爾文森號採用彈射；遼寧艦採用滑躍式。

十、艦長和舷寬：卡爾文森號長332.8公尺，寬76.8公尺；遼寧艦長304.5公尺，寬75公尺。

十一、武器：卡爾文森號有海麻雀飛彈、拉姆飛彈和機砲；遼寧艦有FL-3000N防空飛彈及近防砲。

十二、搭載戰機的配備：卡爾文森號搭載F-14及F-18戰機，後者掛載先進的響尾蛇飛彈；遼寧艦搭載殲-15戰機，使用霹靂型空對空飛彈。

十三、雷達及電子系統：卡爾文森號成艦過早，因此落後於遼寧艦。

對於以上參數，香港軍事評論員梁國樑接受訪問時強調，卡爾文森號與遼寧艦顯然屬不同級別，如果要比較，也只是機械式比較。

他認為，如果真的打仗，是要進行兩國的綜合比較，不能以機械式比較作出判斷。

他說，以南海為例，如果作綜合比較的話，就要比較雙方在南海的優勢，比如岸上飛彈及電子設備，而大陸的陸上飛彈比如東風21D對美國航母構成很大威脅。

此外，大陸的岸上電子也可以壓制美國航母上的電子。

再者，大陸方面在海南省三亞至少有4艘核潛艇，對美國航母群構成很大威脅。

梁國樑並說，大陸方面已在南海的島礁上擁有機場，等同不沉航母，這更加有利於解放軍戰機升降。

所以，如果以南海為戰場來比較中美的綜合戰力，大陸方面占盡天時、地利、人和優勢。1060107

(中央社)