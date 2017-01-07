中共軍艦直穿津輕海峽 日本自衛隊緊盯
日本防衛省統合幕僚監部今天公布偵監資料顯示，中共解放軍海軍3艘船艦5日凌晨穿越本州與北海道之間的津輕海峽向西航行。偵監照片清楚可見中共軍艦的背景就是日本國土。
統合幕僚監部（參謀本部）公布資料指出，5日凌晨4時（台灣時間3時）左右，日本第2航空群所屬的P-3C反潛機及第15護衛隊「大湊」號，在青森縣尻屋崎的東南東方約80公里的太平洋上，發現往西北方向航行的中國大陸人民解放軍海軍江凱Ⅱ級護衛艦2艘（舷號546及舷號576）及福池型補給艦（舷號889）。這3艘船艦穿越津輕海峽後往西航行。
日本「讀賣新聞」報導，日本防衛省表示，去年10月這3艘中國大陸船艦從東海航行通過鹿兒島縣外海的大隅海峽，航行進入太平洋。日本防衛省研判這3艘船艦很可能是參與訓練之後返航。
去年12月，解放軍航空母艦遼寧號首度穿過沖繩本島與宮古島之間，進入太平洋航行。中國大陸海軍的行動有活絡化趨勢，日本防衛省關注其動向。
中共解放軍海軍546號護衛艦為鹽城艦，是解放軍海軍第10艘054A型導向飛彈護衛艦（北約代號：江凱II級）。576號護衛艦為大慶艦，是解放軍海軍第18艘054A型導向飛彈護衛艦。889號補給艦為太湖艦，屬於903A型綜合補給艦（北約代號：福池級）。1060107
(中央社)
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