澎湖馬公燒炭 傷者傳出有反應

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馬公市三多路一處民宅，昨晚傳出兩家5口燒炭，造成1死4傷意外；其中25歲蔡姓女子今天傳出頭手有所反應，警方進行初步詢問，女子以點頭方式回答，盼釐清燒炭原因。

澎湖這起罕見燒炭案，引起地方關注，澎湖地檢署檢察官彭師佑今天率刑警幹員與鑑識人員再度進行勘驗，對於5名女子集體在2坪大的空間內燒炭自殺，疑點重重，不排除有加工自殺可能，同時查扣5名女子隨身的衣物等，並將全面進行抽血進行藥物檢測。

據了解，醫院初步抽驗，發現一氧化碳有超標的情況，酒精濃度還在範圍內。

檢察官彭師佑同時指示警方調查自宅兩輛車輛使用和停放時間等情形，並查訪附近住戶和調閱周邊的監視器錄影畫面，作進一步的調查和釐清。

馬公市三多路一處民宅，昨晚傳出兩家5口燒炭造成1死4傷的意外，除最年輕的18歲陳姓女子急救不治外，其餘4名傷者分送澎湖和三總插管急救，並在加護病房觀察。

在澎湖醫院治療的25歲蔡姓女子，今天傳出令人振奮的消息，頭、手已有反應，警方也進行初步詢問，以了解這起燒炭發生的始末。

據了解，目前送醫的4人中，除了25歲蔡姓女子有反應外，兩醫院仍全力搶救其他3人。1060107

(中央社)