招聯會：考招制度不專為台大設計
大學招聯會日前召開常務委員會討論升學制度改革，引起台大不滿。招聯會執行秘書戴念華表示，考招制度不是專為台大設計，台大應有「雅量」接受大家的共識。
招聯會於去年12月2日召開常務委員會議，執行秘書、清華大學教務長戴念華會間向媒體轉達，指會中決議對「二次分發已有共識」，即維持學測、申請入學、分科測驗、分發入學的順序。
上述方案與國教行動聯盟等教育團體的相左，他們主張多管道同時配對、一次分發，也就是先考後招。台大許多教授也持相同看法，電機系教授吳瑞北今天在台大校務會議上提案，要求校方採取積極作為「力挽狂瀾」，引導台灣教育走向正軌。
吳瑞北在說明提案時，一度指招聯會去年12月的會議，根本沒做成結論，卻擅自跟媒體說明，要求台大的代表必須表達立場，要求確認會議記錄。
對此，招聯會執行秘書戴念華表示，當天會議確實有做出結論，主席曾兩度確認「這是不是大家的共識？」當場無人有意見，有錄音可以還原真相。且是在做出結論後，才向媒體說明。
戴念華說，尊重台大校方和教授表達意見的權力，雖然台大學生數多，也是考生較為嚮往的學校，但也應有「雅量」接受招聯會中各學校代表做成的決議，畢竟考招制度不是為台大一校設計。
戴念華表示，考招方案經工作小組評估，做出結論後提報常務委員會討論，未來將送到招聯會大會及教育部審議，如果順利的話，預計可在今年3月底前定案。1060107
(中央社)
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