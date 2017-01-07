警察護平安 犯罪預防宣導西門町踩街
北市警察局今天下午在西門町舉辦犯罪預防宣導活動，邀請開南商工樂儀隊等單位到場表演；萬華警分局長陳文智也上台展現苦練一週操槍成果，盼讓民眾更注意防搶、防詐騙等情況。
「2017警察護平安、大家過好年犯罪預防宣導暨遊行踩街活動」，今天下午2時至5時，在西門町捷運站1號出口對面、漢中街派出所前廣場舉行。
開場節目結束後，陳文智率領由分局幹部、社區巡守隊及樂儀隊所組成的踩街隊伍，從漢中派出所前廣場出發，走進西門町徒步區，沿途行經漢中街、武昌街、康定路、峨眉街，最後返回漢中所原地。
陳文智說，舉辦這場活動，主要是向民眾宣導防竊（扒）、防搶、防詐騙、反K毒、交通、婦幼安全、世大運等多項議題。1060107
(中央社)
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