學生腹瀉案 北市：另19所也停止供餐

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台北市教育局今天說，關於學生腹瀉情形一案，已連繫衛生局到校完成採樣送驗，6日也立即函知19所曾受該廠商供餐學校，暫停供餐，並協調餐盒公會啟動供餐準備作業。

教育局6日上午接獲學校陸續出現有學生腹瀉情形一案，接獲通報後，立即針對學校在5日中午營養午餐供應廠商和本月所供應14校進行全面調查並獲回報，初步估計，有4校400餘人在6日上午陸續出現腹瀉情形。

教育局在接獲學校通報時，就同步連繫衛生局到校完成採樣送驗及進行查廠作業，並在6日接獲衛生局查廠後要求該廠立即停餐通知，也立即函知19所本學期曾受該廠商供餐學校，暫停該廠商供餐，並協調餐盒公會啟動協助學校周一繼續供餐準備作業。

教育局說，目前有部分學生就醫確診為腸胃型感冒，加上衛生福利部疾病管制署在3日公告近期也是諾羅病毒高峰期，因此，本次造成4校400多名學生腹瀉起因為何，尚待衛生局15天後化驗結果判定。1060107

(中央社)