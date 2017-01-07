台南首座室內複合式運動中心動土

台南市首座室內複合式運動中心「永華國民運動中心」今天動土，總經費逾新台幣3億元，預定民國107年3月完工。

「台南市永華國民運動中心」位於國立台南生活美學館旁的體三用地，佔地約2976平方公尺，總樓地板面積1萬2891.19平方公尺，總工程經費3億4248萬元。

市府表示，永華國民運動中心有別於其他縣市運動中心的獨棟型式，規劃為3棟地下1層、地上3層的立體運動「村落」，打破傳統運動中心集結於同一棟建築物的模式。因主要運動場館獨立，未來可各別開放使用，提高運動使用空間。

永華國民運動中心設施，包括游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場及桌球場；特色運動項目設施是空氣槍射擊。1060107

(中央社)