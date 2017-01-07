恭喜林宥嘉登記結婚 丁文琪升格「新手人妻」
林宥嘉去年11月在臉書向交往2年多的女友丁文琪求婚，今日再傳好消息！丁文琪在臉書幫林宥嘉宣傳演唱會，自稱是「新手人妻」，華研唱片公司隨後也證實小倆口已在日前登記結婚，正式升格當夫妻。
29歲林宥嘉與丁文琪交往2年多，去年11月無預警在臉書向女友求婚，「Dear kiki，就是今天了。我在心中排練過各式各樣向你求婚的方式…請你，嫁給我。」事隔2個月後，丁文琪今日再於臉書以「新手人妻」的身分，替林宥嘉宣傳演唱會，林宥嘉隨後也透過經紀公司回應：「這幾天有空就辦了。」證實結婚喜訊。
此外，林宥嘉也進一步透露目前心情很開心，感謝大家祝福，祝大家娶個老婆好過年。至於登記時間點，唱片公司為了給小倆口私人空間，並未多問細節，其他宴客、蜜月與一切後續，都在規劃中。
林宥嘉2天前為演唱會宣傳時，才坦言與女友同居中，也大讚丁文琪有幫夫運，自交往後事業一路上升，希望未來能生2個孩子，1男1女剛好湊成一個好字。
(中時電子報)
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