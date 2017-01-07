談年金改革 李來希：支持改革 但反對亂改

全國公務人員協會年金理事長李來希表示，抗議群眾是支持改革，但是反對亂改。（陳淑芬攝）

年金改革中區座談會今天下午在中興大學登場，場外群眾聚集抗議，全國公務人員協會年金理事長李來希表示，抗議群眾是支持改革，但是反對亂改，不能將反對改革的大帽子丟給他們，他強調堅持信賴保護原則、反對剝奪性的溯及既往的立場。

年金改革中區座談會今天下午2時在中興大學圖書館登場，場外聚集上千名民眾舉「護尊嚴、維權益、保國家」、「假改革」、「真鬥爭」等海報旗幟表達立場，群眾間小型衝突不斷，李來希在會場表達立場後，下午3時20分到場外向群眾說明場內狀況，獲得群眾熱烈歡呼。

李來希指出，他在會中表達立場是堅持信賴保護原則、反對剝奪性的溯及既往，這項主張不只是為了上一代、這一代，也是為了世世代代。他批評，總統蔡英文說要「犧牲這一代、成全下一代」，如果可以撕毀承諾，難保下一代會告訴我們要再為下一代犧牲，永遠沒完沒了。

李來希說，這項主張是基於法律的穩定性、制度的可預測性，要讓人民知道如何遵守法律及制度， 對未來人生規畫，而不是努力的一輩子，老了要養老時，政府才說經費不足。

李來希指出，基金破產的觀念是不對的，公務員退休制度分3部分，84年以前舊制沒有基金破產問題，只有基金準備不足等問題，全世界的社會保險都沒有破產的問題，只是基金準備存量不足，但可以因為參數、費率級給付率等改變，就可以適當處理。

李來希強調，不要把反對改革的大帽子丟給他們，他們是支持改革，但反對隨便亂改，是因為亂改，所以拒絕改革。他也溫情喊話指出，抗議民眾大多付出青春代價，但是當他們要養老時，不要告訴他們沒有錢，國家要付最終的給付責任，因為你是「雇主」，不能兩手一攤說「沒有錢」，沒有錢是因為亂用、亂放煙火、亂蓋蚊子館。

(中時)