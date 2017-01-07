青農娶新娘 6部耕耘機車隊超霸氣

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浩浩蕩蕩6部耕耘機，總價值近3000萬，別開生面的農村娶親陣仗十分吸睛。（謝瓊雲攝）

新嫁娘蔡閔婷搭上巨無霸耕耘機出嫁，特別的迎娶方式令她一輩子難忘。（謝瓊雲攝）

28歲的新郎倌郭名晉因為前年替岳父代耕農田，認識蔡閔婷，進而相戀、結婚。今天上午他精心策畫以耕耘機車隊循古禮迎親，特別又吸睛。（謝瓊雲攝）

農村娶親，陣仗別開生面！彰化縣大村鄉彰員路7日上午出現特別的迎親隊伍，6輛總值近3千萬的巨無霸耕耘機一字排開，浩浩蕩蕩前往花壇鄉三春村迎娶新娘，新郎倌郭名晉親自駕駛自家農機迎娶新娘蔡閔婷，吸引民眾圍觀拍照。

28歲的郭名晉家中務農，4年前返鄉分攤父親農務，經常開著耕耘機四處幫農民代耕，前年至花壇蔡家幫忙，蔡閔婷的父母在田邊越看他越順眼，乾脆把女兒介紹他認識，兩人相戀一年多，順利步上紅毯。

「農機界超跑」超吸睛，包含郭名晉平日駕駛的7噸重耕耘機，加上裕農農機廠公司協助找來5輛7至10噸重的耕耘機，6輛農機浩浩蕩蕩，發出轟隆隆的聲響，一路上吸引許多民眾停下圍觀、拍照。

大村鄉平和村長賴居林指出，一輛全新的耕耘機，市價要4、500萬，一口氣把6輛耕耘機開上路娶親，這陣仗比雙B房車車隊更風光。

自稱小佃農的郭名晉說，原本以為回家種田當農夫，會討不到老婆，沒想到反而成為三兄弟中最早成家的，精心策畫這場循古禮進行的迎親方式，讓新娘子蔡閔婷嬌羞直呼太特別，一輩子難忘。

(中時)