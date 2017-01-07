中正大學原民資源中心 南台灣教學中心

國立中正大學今天舉行「螢光教室」籌備典禮，並宣布成立「原住民族學生資源中心」，宣示中正大學將成為南台灣原住民族教學、研究、輔導的中心。

中正大學副校長郝鳳鳴表示，原住民文化是台灣非常重要文化寶庫，但在台中以南，並無有關原住民的系所或研究中心；中正大學位於阿里山腳下，有豐富阿里山鄒族相關資源，校方對南台灣民族文化研究責無旁貸。

中正大學承辦部落大學，在阿里山上獲得永齡基金會贊助，支持成立希望小學。過去半年，配合新政府推動的族群轉型正義，在內部與外在環境具備下，整合成立「原住民族學生資源中心」，將成為校園原住民文化教學、輔導與研究的新起點。

中正大學表示，基於文化平權理念，原資中心的成立將推動原住民族學生與不同族群學生互相提攜、照顧。透過活動的舉辦與設計，讓各族群學生彼此激盪、貢獻所長、相互扶持，具體實踐「理解、尊重多元文化」真義。

中正大學台灣文學與創意應用所長江寶釵表示，未來資源教室，目前取名「螢光」，主要凸顯台灣山海的自然特色，包括世世代代都要向原住民族學習友善生態環境的態度，同時現代社會中個人的力量如螢火蟲，雖然渺小，不同族群的學生群聚在一起，就可照亮黑暗。1060107

(中央社)