高雄市119」APP定位 成功救援山區迷路

登山客王女6日在尾寮山迷路，打119報案後引導她用手機安裝「高雄市119」App，讓搜救小組順利找到人，成了App定位成功救援的首例。 （劉宥廷翻攝）

「高雄市119」App不僅讓119快速掌握你目前位置，亦可透過簡訊報案送出GPS，報案後也可上傳現場照片或即時影像。 （劉宥廷翻攝）

為確保王女所在位置，消防員請她冷靜在原地等待救援，119救災救護指揮中心人員，引導王女下載「高雄市119」App。 （劉宥廷翻攝）

高市消防局去年12月推出「高雄市119」App，透過App可以將民眾的GPS （全球定位系統）主動傳送119受理台，讓消防局快速掌握你目前位置；登山客王女6日在尾寮山迷路，打119報案後引導她用手機安裝報案App，讓搜救小組順利找到人，成了App定位成功救援的首例。

「在前不著村，後不著店的山區迷失方向，民眾第一個想到就是119！」高市消防局指出，6日下午4時接到王女報案稱，她在尾寮山登山步道迷路，茂林消防分隊小隊長伊曼等4人組成先鋒小組，隨即輕裝出發。

但為確保王女所在位置，消防員請她冷靜在原地等待救援，119救災救護指揮中心人員，引導王女下載「高雄市119」App，並傳送1則報案簡訊到119，因簡訊傳送也會標示出她所在的經緯度，多方資訊彙整後鎖定出王女位置，提供先鋒小組快速抵達，傍晚6時成功引導下山。

迷路的登山客王女表示，高雄市119 App操作簡單，一個按鍵發送簡訊後待在原地安全處等待，消防員很快就找到她，這個APP實在很厲害。

消防局指出，報案App不僅讓119快速掌握你目前位置，亦可透過簡訊報案送出GPS，報案後也可上傳現場照片或即時影像；這充份結合智慧型手機的功能，可說是最貼近民眾需求且能提供重要報案資訊，縮短詢問民眾報案住址的時間。

(中時)