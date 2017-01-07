清潔工被「檢察官」監管鉅款 警方成功攔阻
50多歲的鄭姓清潔工每天早出晚歸幫人打掃衛生，辛辛苦苦存下74萬元，卻被「檢察官」電話詐騙要求監管銀行帳戶。台南市警方接獲通報前往鄭家清查時，她不僅已提領鉅款，還遵循「檢察官」指示隱匿案情，最後員警設法突破心防，才成功攔阻鄭婦被騙走一生積蓄。
警方調查，從本月2日起，鄭婦陸續接獲詐騙集團假冒新北市聯合醫院護士、新北市警察局及新北市地檢署等單位的電話，以健保卡及身分證遭冒用涉及刑案為由，要求監管鄭女所有帳戶內的存款，並要求不得告訴任何人，否則將觸犯刑法偵查不公開之罪。
社會歷練不足的鄭婦，儘管非常害怕，但也不敢告訴親朋好友，只能乖乖聽從「檢察官」的電話指示，並於明天下午前往郵局解除定期存款，並提領74萬元放在家中，準備交給「檢察官」。
昨天下午4時多，警六分局金華所、警四分局安平所等單位，分別接獲刑事警察局、基隆市警局刑警大隊等單位，來電請求協助追查鄭婦遭詐欺案。2警所分別派員前往，但鄭婦都回說沒有接獲詐騙電話，也沒有被詐騙，拒絕透露案情。
不過，警六分局員警仍不死心，透過鄭婦親友將她請到金華所後，直接點明是否有一名吳姓檢察官打電話給她要求監管帳戶？鄭婦才有如當頭棒喝，察覺自己成為詐騙對象。
警方調查，鄭婦從事清潔工1、20年餘，平時省吃儉用、勤儉持家，賺取的辛苦勞力錢除了必要的家庭開銷外，全數都存在郵局以備防老養兒之用。
(中時)
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