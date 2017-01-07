台南市紅綠燈建置4GWiFi免費上網
台南市啟動4G智慧城市旗艦計畫，市府交通局已在全市1200處路口紅綠燈建置4G WiFi，提供民眾漫遊府城街頭免費上網服務。
交通局長張政源表示，為讓民眾可以享受到高品質的上網服務，交通局從去年7月起，以民眾日常生活最貼近、最常見的「路口紅綠燈」為出發點，在全市建置1200處免費的4G WiFi熱點，突破以往WiFi多使用在室內或小範圍環境提供服務的框架，在戶外道路開放空間提供服務，民眾只要看到紅綠燈，就可以享受免費無線上網的服務。
張政源指出，交通局建置的4G WiFi，不僅是全台首創以路口為概念，透過紅綠燈控制箱提供免費4G無線上網服務的城市，民眾只要看到紅綠燈路口控制箱，有張貼「臺南智慧4G智慧城市WiFi」識別貼紙，就可以上網，開放初期只要登入身分證或護照號碼即可免費使用，對國際觀光客堪稱一大便利。
此外，大台南公車預定從今年下半年起，也將陸續更新及建置啟用400台4G公車車機，以及904組4G智慧站牌，不但公車動態系統資料傳輸頻寬全面升級，也可以提供4G無線網路免費使用。
(中時)
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