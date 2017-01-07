白宮稱 大陸晶片業已對美造成威脅

華爾街見聞報導，美國白宮最新發表報告指出，中國的晶片業已經對美國的相關企業和國家安全造成威脅，並建議對中國的晶片產業進行更加嚴密的審查。報告並稱，半導體行業對於美國經濟和軍事優勢及國家安全至關重要，而中國政府的半導體產業政策正在對此造成威脅。

報告稱，半導體行業從來就不是完全市場化的行業，在其發展史上和應用上都有非常重的政府參與成分，所以美國完全有理由對其進行干預，建議加強與同盟國的協調，控制中國在半導體行業的收購，並限制半導體產品出口中國，透過國家安全審查來回應中國半導體收購對美國國家安全造成的威脅。

報告指出，為獲得在全球半導體行業中的領先地位，中國在過去10年間在半導體行業至少投入了1,500億美元。但目前這種行業政策導向已經開始影響美國半導體行業的創新和市場份額，甚至開始威脅美國的國家安全。

12月初，美國政府以「國家安全」為由，一再干預中國宏芯投資基金對德國晶片片企業愛思強的收購，最終讓收購案失敗收場。在此之前，22名美國國會議員還致信財政部長李烏（Jack Lew），要求阻止中資支持的基金收購萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）。上述議員表示，這項交易或擾亂美國軍方供應鏈，並導致美國國防部許多重要計劃要依賴源自外國的技術。

目前，中國是全世界最大的半導體消費國，占全球晶片需求量的超過一半。近年來晶片進口額已經超過石油，達2,000億美元，成為中國第一大進口商品類目，中國每年消耗掉全球54％的晶片，其中國產晶片市場份額不超過10％，也就是說中國晶片90％以上依賴進口。

(工商)