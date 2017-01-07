年金改革會議場外衝突 女子摔傷送醫
年金改革中區會議今天在台中市南區的國立中興大學舉行，場外聚集千名民眾陳情，陸續有衝突，還有女子摔傷送醫。
國家年金改革委員會國是會議中區分區會議下午在中興大學登場，場外聚集千名退休軍公教人員陳情，儘管警方以標語柔性勸導，但從中午到下午，陸續有衝突發生，有民眾受傷送醫，還有一名要參加座談會的年輕人入場時遭推倒，現場喧囂的汽笛聲不絕於耳。
警方用鐵圍欄築成方形防線，約半個人身高，防止民眾衝入場內，會議下午開始後，警方加強人力部署，並出動攔蛋網，防止民眾丟雞蛋抗議；幾名陳抗民眾則不滿爬上鐵圍欄，甚至還有人爬越，遭警方保護管束。
會場外陸續有衝突，有一名男子昏倒，還有人摔倒。台中市政府消防局則表示，直到下午4時，中興大學陳抗現場累計1人由救護車送醫，傷者為58歲女性，主述因摔倒造成右側臀部疼痛。
一輛配備大型擴音器的宣傳車中午試圖駛進校園，警方強力阻擋，有員警徒手抵著車頭，險象環生，警方最後刺破宣傳車輪胎、拔走鑰匙，讓車輛變成路障；另一邊則有一整排女警手持柔性標語牌，試圖以柔情訴求，呼籲民眾勿衝突。1060107
(中央社)
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