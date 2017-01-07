港議員來台險遭攻擊 林飛帆：不該發生

318學運領袖林飛帆今天出席時代力量主辦的論壇。他在接受記者採訪時表示，香港議員來台險遭攻擊，這種事在台灣不應該發生。

時代力量下午在台北舉行「時代眾志 自覺力量」論壇，香港政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒與時代力量秘書長陳惠敏等人對談。林飛帆今天出席這場活動，並在接受媒體採訪時，針對反港獨民眾凌晨企圖攻擊黃之鋒等人一事作上述表示。

他提到，這次黃之鋒等人來台是由時代力量邀請安排，昨天得知中華愛國同心會、四海幫等團體將前往抗爭，因此才決定陪同前往接機。

林飛帆表示，過去太陽花運動時這些抗議人士並未有如此激烈的動作。但這次香港議員來台，抗議人士卻出現企圖攻擊的行為，「有點太過了」。

他指出，香港議員來台是希望與台灣的民主經驗交流，受到中共與某些媒體扣上「港獨」的帽子已經很不妥，現在又遭遇暴力對待，這在民主的台灣是不應該發生的。

林飛帆提到，台灣是一個言論自由的國家，表達意見很正常，過去也有許多抗爭行動，但是否有必要做到人身攻擊或暴力手段？這真的不應該發生。

他說，可以理解中共對台港交流有很大的擔憂，但他呼籲中共應該反思，台灣香港公民運動與公民社會有這麼大的連結，並非民眾自己策劃出來的，而是中共壓迫所導致的。

黃之鋒和3名香港議員朱凱迪、姚松炎和羅冠聰受時代力量邀請來台參加座談會，今天凌晨抵達桃園機場，險遭聚集抗議人士揮拳攻擊，警方已加強黃之鋒等人身保護。1060107

(中央社)