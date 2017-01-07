聘金該給多少？陸地方政府要管

日前，中國大陸河南濮陽市台前縣對農村紅白事標準給出「指導意見」，要求彩禮（聘金）總數控制在人民幣6萬元（約新台幣27萬元）以內，引發輿論關注。

中國大陸因為男女比例不均衡，女多於男的情況下，男方要付的聘金因此逐漸升高，15萬元是「起步價」，這種情形以農村為甚。

中新網報導，彩禮少則幾萬元，多則數十萬甚至上百萬，在農村，受到攀比現象等因素影響，「天價彩禮」問題困擾許多家庭，有些人甚至因彩禮過少險些被退婚。

在農村，彩禮有很多講究。大陸媒體報導，在一些地區，出現用秤稱量百元大鈔作彩禮的現象；還有的講究「萬紫千紅一片綠」，即1萬張人民幣5元鈔票，共5萬元，1000張百元大鈔，共10萬元，50元鈔票看著給，彩禮共計15萬元起跳。

更有的地區按女子學歷標價，大學15萬，大專12萬，高職10萬等。許多人直呼「都不敢結婚了」，也有人質疑「這是嫁女兒還是賣女兒」。

因此，中共中宣部、中央文明辦2016年11月28日下發「關於推動移風易俗樹立文明鄉風的工作意見」，此後，一些地方政府開始推出遏制天價聘金的措施，除了台前縣，四川金陽、山東巨野、河南清豐等地也都先後劃定「指導標準」。

河南省濮陽市台前縣文明辦規定，彩禮總數控制在6萬元以內，不執行要被懲戒。此外還規定，喜宴酒席控制在10桌以內，每桌不超過12個菜，菸每盒不超10元，酒不超30元；迎親車輛總數不超6輛。

對此，部分人認為這是促進社會風氣的好轉，但也有人認為政府管得有點寬，且政府沒有權力約束彩禮的數量。

面對爭議，多個地方政府表示，彩禮指導標準只是引導，並非強制措施。新華網的評論文章表示，給彩禮限價，最終容易淪為「民不舉，官不究」，關鍵在扭轉男女比例失調。1060107

(中央社)