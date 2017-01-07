看陳鏞基打盲人棒球 陳金鋒佩服盲胞

世界棒球經典賽中華隊教練陳金鋒和副隊長陳鏞基今天出席活動，陳鏞基戴上眼罩體驗盲人棒球卻頻頻揮空，陳金鋒觀看後表示，「蠻佩服盲胞的。」兩人希望各界多重視視障者。

2017台北渣打公益馬拉松將於2月12日舉行，賽事首度開放大眾報名視障陪跑員，陳金鋒和陳鏞基今天一起出席視障陪跑的訓練營。

訓練營中的盲人棒球體驗活動，渣打銀行人資長陳瑋芝擔任投手，陳鏞基戴上眼罩擔任打者，而陳金鋒依舊扮演教練的角色，在旁提醒陳鏞基，「我叫你揮才能揮喔」、「（揮棒）不要太大力、（揮棒）太快了」。

陳鏞基在打擊區揮空了數次，他認為，盲人棒球真的很困難，因為盲人靠的是信任和感覺，盲人球員甚至比打職棒的優秀。

「蠻佩服盲胞的。」陳金鋒表示，希望社會多關注盲胞，讓他們有友善的就業環境，也希望更多企業來參加像這種活動。1060107

(中央社)