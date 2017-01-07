李準基來台 霸氣對粉絲說：你是我的人
韓星李準基睽違7年今天再度來台，他下午在記者會上先是用流利的中文說，「好久沒來台灣，新年快樂」，之後也用台語霸氣地對粉絲喊話，「你是我的人」，承諾以後會常來台灣。
睽違7年，李準基再度來台，今天下午在台北信義區舉行記者會，記者會外擠滿粉絲迎接他到來。
李準基穿著深藍色西裝出場，拍照時還不停地變換動作，手比愛心、讚、YA、揮手等姿勢，主持人問他是否心情大好，李準基說，早上看到很多粉絲在機場接機，讓他很感動，差點要掉眼淚。
李準基這次因韓劇「步步驚心 麗」在台上映來台宣傳，明天也將舉辦粉絲見面會，李準基在記者會一開始，先用中文說，「好久沒來台灣，大家好我是李準基，很高興來到台灣，新年快樂」。
李準基提到，「台灣是充滿愛的地方」，他有七年沒來台灣，覺得很對不起粉絲，也用台語霸氣地對粉絲喊話，「你是我的人」，明天演出他會「瘋狂到極點」，更甜說，明天的粉絲，就是他最理想的女友典型。
李準基在「步步驚心 麗」和韓國女星IU飾演一對，湊巧IU今晚也在新莊開唱，他也隔空對IU喊話，「IU今晚演出一定很棒，祝大家和IU共度美好時光，我們很快就見了」。1060107
(中央社)
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