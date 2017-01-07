大陸外匯存底連6個月下降

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中國人民銀行（大陸央行）今天公佈數據顯示，截至2016年12月31日，中國外匯存底3兆105億美元，較當年11月底下降410.81億美元，降幅1.3%。中國外匯存底餘額連續6個月出現下降。

中新社報導，中國外匯存底創下自2011年3月以來的最低值，去年全年外匯存底共計下降3198.44億美元。

國家外匯管理局負責人表示，從去年12月的情況看，大陸央行向市場提供外匯資金以調節外匯供需平衡、非美元貨幣對美元總體貶值等多重因素綜合作用，影響外匯存底規模出現下降。

這位負責人指出，「從全年的情況看，央行穩定人民幣匯率是外匯存底規模下降的最主要原因。」另外，非美元貨幣對美元總體貶值和資產價格變化也對中國外匯存底造成影響。

總體而言，2016年中國大陸外匯存底全年降幅比2015年同期減少1928.12億美元。1060107

(中央社)