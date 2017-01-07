疑債務糾紛 男子遭連開多槍射殺

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警方調閱監視器發現歹徒逃逸身影。(林郁平翻攝)

北市四平街上午11時許，發生一起槍擊案，在商圈經營珠寶店的52歲陳姓男子正準備開店時，突遭1名歹徒伏擊連開5槍，導致左右膝蓋及右小腿有3處槍傷，附近店家趕緊報警將陳男送醫急救。

警方調查，陳男槍傷位置多集中於腿部，研判歹徒教訓意味濃厚，雙方可能有債務糾紛，已調閱周邊監視畫面，發現歹徒年約20多歲，全身深色衣物，戴棒球帽、口罩，背著背包快步逃離現場，現正循線緝凶中。

(中時)