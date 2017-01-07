日立賽前10台將佔7席 包夾泰將奪5冠
總獎金1千萬元的2017日立慈善盃女子菁英賽，7日打完第2輪暫居前10選手(含並列)台灣女將佔了7席，其中旅美女將李旻與陳依妏，同以135桿(-9)並列領先，8日決賽輪全力圍攻泰將波南隆爭搶賽史第5冠。
這場比賽過去8屆台灣選手僅盧曉晴2012年贏得1次冠軍，另7次都落入外國選手之中，其中光是波南隆就贏得4次，是這場賽事大贏家。她打完前兩輪落後2桿並列第3，爭奪賽史第5冠來勢洶洶。
不過，本屆台灣女將本屆表現出色，除了並列領先的李旻與陳依妏，陳宇茹與旅日女將劉依貞，同與波南隆並列第3，17歲業餘小將洪若華、旅日好手姚宣榆與謝瑀玲同以138桿並列第6，本屆可望留下冠軍盃。
前兩輪並列第6共10位選手，台灣女將包辦7席，只有波南隆、並列第6的日本女將東浩子及泰國選手薩萊朋3人是國外選手。
去年藉閱讀學到如何調整心態的李旻，去年11月在TLPGA公開賽奪得生涯台巡首冠，本屆日立慈善賽繼首輪揮出68桿後，7日次輪第1洞5桿洞就獵鷹，這輪交出67桿衝上並列第1，8日最後1天爭奪近2個月第2冠。
首輪單獨領先的陳依妏，前一天鐵桿依然精準，但推桿不如首輪24推犀利，錯失不少短推抓鳥機會，全場因為用了不理想的31桿，交出5鳥2柏忌69桿，與李旻在龍頭位置平起平坐。
謝瑀玲次輪飆出本屆最低桿65桿，闖進爭冠行列，劉依貞與陳宇茹同樣揮出68桿，暫居前10的7位台灣女將只要決賽輪維持前兩輪表現，都有希望在最後1輪脫穎而出封后。
前兩年各贏1冠的陳依妏，認為決賽輪要打的很好才有希望奪冠，因而把最後一天的目標訂在64桿，但她表示，必須有第1天24推表現。
(中時電子報)
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