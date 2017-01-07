前藍委：吳敦義當黨主席也沒用 只有郭董能救國民黨
吳敦義有意參選國民黨黨主席，前國民黨立委黃木添直言，目前沒錢又分裂的國民黨，就算吳敦義當選也沒用，洪秀柱更慘。黃木添指出，要救黨救國，只能寄望郭台銘，民進黨故意用黨產來修理國民黨，而郭董的企業早就國際化，不怕被民進黨打壓。
黃木添說，吳敦義過於政治計算，是政壇孤鳥，可能選不上，即使選上黨主席，也無能領導。何況現在企業誰來支持吳敦義？國民黨都已四分五裂。黃木添坦言：「國民黨結束了！」現在國民黨一敗塗地，每個人各有盤算，過去還可以靠蔣經國打出天下，現在已沒支撐力。
黃木添點出，川普雖是政治素人，卻能說出美國基層的心聲，「兩岸關係是台灣最大的困境，如果郭台銘基於救國救黨，講出台灣人心聲，把藍軍整合，那就有救！」
黃木添表示，國民黨應找人去遊說郭台銘來積極選黨主席，郭董一生賺這麼多錢，也該好好為華人做出貢獻，加上郭台銘跟大陸領導有交情，可以取得信任，國民黨也才有機會重新站起來。他向郭董喊話：「郭台銘應該勇於承擔！」
(中時電子報)
文章來源：黃木添：吳敦義也沒用 救國民黨只有郭台銘
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