暫別好天氣 8日變天9日入夜探14度

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告別暖洋洋好天氣，中央氣象局今天表示，入夜東北季風逐漸南下，明天開始中部以北和東北部天氣轉涼有雨，9日晚間到10日低溫探攝氏14度。

2017年第一週全台天氣晴朗，不過，中央氣象局表示，今晚入夜後東北季風逐漸南下，明天開始北部和東北部氣溫都會明顯轉涼，也有機會出現短暫雨。

中央氣象局預報員林定宜表示，這波東北季風威力最強的時間落在9日晚上到10日清晨，中部以北沿海空曠地區低溫下探14度，大台北都會區低溫也只有15度，和這幾天溫暖舒適的天氣相比差很大，提醒民眾注意保暖。

林定宜說，11日白天開始到12日東北季風逐漸減弱，雨勢趨緩，各地氣溫也會回升到20度以上，但12日入夜後還有一波水氣從南海飄進台灣，有機會帶來降雨。

他補充，氣象局預估13日還有波冷空氣南下，但到底影響程度如何還得再觀察。1060107

(中央社)