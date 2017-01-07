海巡查獲40名越南偷渡客 歷年最多
海巡署昨天晚間在宜蘭縣三貂角東方9.2浬處，查獲漁船「穩順滿66號」載著40名越南籍偷渡客，人數為歷年最多。
海巡署表示，昨天晚間10時多，蘇澳海巡隊PP-5025艇在宜蘭縣三貂角東方9.2浬處，查獲漁船「穩順滿66號」，船上載著包含25男及15女，共40名越南偷渡客。
船上另有包含61歲船長陳男在內，共3名台灣船員和3名印尼船員，陳男坦承載送非法偷渡客，但對幕後指使者則含糊其詞，全案訊依「入出國及移民法」移送宜蘭地檢署偵辦，並擴大追查幕後不法集團。
海巡署調查，49噸的「穩順滿66號」原名為「泰順達號」，民國102年8月、9月間，曾兩度分別遭查獲走私私菸415箱及360箱，去年7月間也曾參加登太平島「保祖產、護主權」活動，帶回太平島淡水。
海巡署北部地區巡防局副局長沈大偉表示，從近5年偷渡犯罪態樣發現，越南人士多以共同出資赴中國大陸購買船舶偷渡來台，抵達後即棄船上岸，這次查獲由台灣人駕駛漁船，載運40名越南偷渡來台，人數為歷年最多，顯示偷渡手法日趨多元。
海巡署表示，這次查緝行動由海巡署台南第二查緝隊及台東、宜蘭、彰化、高雄第一、高雄第二查緝隊與蘇澳海巡隊、澳底海巡隊、東部機動海巡隊等9個單位組成專案小組，由於非法入出國嚴重影響國家安全及社會秩序，海巡署已列為查緝重點，將持續積極打擊不法人蛇集團。1060107
(中央社)
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