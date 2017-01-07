渣打馬》陳鏞基視障陪跑初體驗 鋒哥一旁看

陳鏞基視障陪跑初體驗。(林宋以情攝)

陳鏞基視障陪跑初體驗、陳金鋒替他戴上眼罩體驗盲胞感覺。(林宋以情攝)

2017台北渣打公益馬拉松將於2月12日登場，今年首度次開放大眾報名參與的視障陪跑員7日在成淵高中集訓，大會特別邀請經典賽教練陳金鋒、經典賽副隊長陳鏞基一同體驗視障陪跑，讓陳鏞基直呼不簡單。

結合路跑與公益，台北渣打公益馬拉松自2013年起，透過賽事累計捐出超過新台幣5000萬元，推動視障就業以及全球防盲救盲計畫。今年路跑首次開放跑友報名視障陪跑員，自199人中經過身高體型比對篩選39位。7日賽前集訓邀請陳鏞基戴上眼罩、套上陪跑繩，親身體驗視障跑友和擔任陪跑員。

陳鏞基體驗盲人棒球。(林宋以情攝)

陳鏞基體驗盲人棒球。(林宋以情攝)

陳鏞基說，「第一次帶著視障朋友跑步不簡單，要注意腳步和跑步節奏，不能自己跑得開心就好，也要注意到你身邊跑者的速度快慢。」除了當陪跑員，陳鏞基還另外體驗「盲人棒球」，開球前練習30次都揮空，陳鏞基真正開球時擊中球，連他自己都不敢置信。

「盲人棒球與打棒球真的是兩回事，要憑著信任和感覺，很難做到。」陳鏞基不忘打趣說，「最後能打中，都是學長(陳金鋒)教得好，跟我說前面揮太快，後面調整揮慢一點果然打到。」

「鋒哥」沒能體驗，不過他說有機會當然也想陪跑看看，「盲棒更難，我看了也挺佩服。也希望社會給盲胞更多資源和協助，打造更友善環境。」

(中時電子報)