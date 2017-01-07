元旦嘉義女子遭虐死棄屍 5嫌羈押禁見

6日中午左右，朴子分局警方在斗南火車站附近廉價旅館，拘捕了元旦轄區內朱女命案的嫌犯共6名，警方從斗南帶回嘉義地檢偵訊，嫌犯共有六名四男二女，其中一名為未成年少女，三名失蹤人口。嘉義地檢署初步調查，認為該案存有諸多疑點，下午已向法院聲請羈押禁見獲准，目前裁定將5名涉案嫌犯收押禁見，1位未成年少女由家長帶回。

經專案小組過濾死者的邱姓男友之供詞，及相關監視器錄影內容、通訊紀錄、查訪資訊後，鎖定溫姓被告等數人涉案，犯案動機係因債務糾紛而起，被告等人為催討債務，共同對死者朱姓女子及其邱姓男友私行拘禁、暴力毆打，以逼迫該2人償還債務，過程中被告等因出手傷及朱姓女子頭胸等重要部位，使朱姓女子受傷過重而死亡。被告等人發覺朱女已無氣息後，即清理現場、湮滅相關罪證，分批離開該處逃亡藏匿。

該等被告經承辦檢察官徐鈺婷及支援偵辦檢察官江金星複訊後，認為其等所犯為刑法第277條第2項前段之傷害致死罪，為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，且被告等人犯案後四處逃竄，有逃亡事實，且對於相關案情之供述未盡相符，亦有事實足認有相互勾串及湮滅罪證之虞，因此已於7日凌晨4時多就其中被告溫姓主嫌等五人向法院聲請裁定羈押禁見，另同案少女由於未成年則交其母帶回。

(中時)