年改座談 公務員反對剝奪性溯及既往
年金改革國是會議中區座談會今天登場，民意代表表示年金是讓大家老年過生活而不是過很好生活，另公務員代表則說反對政府剝奪性溯及既往。
年金改革委員會國是會議中區座談會今天下午在國立中興大學登場，由教育部長潘文忠、銓敘部長周弘憲、農委會副主委陳吉仲共同主持，抽中上台發言者，每人依序發言3分鐘。
台中市議員陳世凱表示，老師及公務人員工作很重要，也很受尊重，但難道計程司機、農夫或是運煤工作者不重要嗎？每一個人的生活都要被照顧，大家不要再幻想國家年金可以透過基金去賺大錢，若有早就天下太平，關鍵是國家財務不足但要盡力照顧大家。
陳世凱指出，今天現場講話多數是某個職業別，但其它人的利益要整體考量，呼籲國是會議不要偏聽，因為年金是可讓大家老年後過生活 ，但不見得是去過很好的生活。
全國公務人員協會理事長李來希上台表示，反對政府剝奪性溯及既往 ，說從未反對改革，是反對隨便亂改，政府說犧這一代成全下一代，但如果失去信賴這國家將一無所有。
李來希說，今天不是基於保護權力，而是為了國家制度穩定性，人民才知道如何規劃老年生活，而不是付出一輩子當要養老時卻說國家沒錢了，他並舉例民國84年前退休者平均年齡是85歲，這樣的老人有人已躺在病床，請問可以改這樣老人的優存利息18%嗎？
台中市公教退休人員協會常務理事蔡本全則說政務官退職可享18%已造成政府巨大負擔，因此應對政務官開刀以平民怨，至於75歲以上老人的18%則建議不宜更動。1060107
(中央社)
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