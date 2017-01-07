男攜毒闖紅燈被攔 要求快開罰被識破

台南市警方昨晚攔下1名騎機車闖紅燈的男子，這名男子非旦未求情，還要求快開紅單，讓警方驚覺有異，從他隨身包包搜出52包毒品咖啡包及6包K他命，依法送辦。

台南市警局第二分局今天指出，22歲無業的呂姓男子，昨晚騎機車在中西區府前路、尊王路口闖紅燈被攔下，呂男和一般被攔違規民眾不同，不但未請警方手下留情，反而要求快開紅單。

警方見呂男有個隨身包包，就請呂男拿出行照和駕照，但呂男一副不想打開包包的神情，警方驚覺有異，要求呂男打開包包檢視，結果警方看到一堆咖啡包，警方問說「是毒品吧」，呂男無法抵賴，只好承認。

警方清查，呂男帶了52包毒品咖啡包及6包K他命，其中有4包名為「含笑半步癲」，和周星馳電影「唐伯虎點秋香」的奇毒同名，讓警方揶揄「真有創意」。1060107

(中央社)