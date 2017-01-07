林宥嘉丁文琪登記結婚 人妻宣傳演唱會

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歌手林宥嘉日前向女友丁文琪求婚成功，丁文琪今天在臉書上公開表示已是新手人妻，順便宣傳老公林宥嘉的演唱會。

林宥嘉去年11月29日求婚成功後，丁文琪今在臉書幫宣傳林宥嘉演唱會同時，也公開自己已是新手人妻。

華研表示，林宥嘉應該是在4日演唱會記者會後到今天的這段時間內，登記結婚，目前丁文琪肚皮目前還沒有動靜，至於婚宴還在規劃當中。

林宥嘉今天會出席台視「紅白」錄影，應該會和大家分享喜訊。1060107

(中央社)