2年2萬人 桃園商家待用餐有洋蔥
農曆春節接近，在社會基層角落中仍有不少為三餐發愁的弱勢家庭，桃園市有18家店家默默提供「愛心待用餐」，2年多來已提供超過2萬人次民眾食用，也為社會注入滿滿的暖流。
桃園市愛心聯播網大溪廣播電台長期致力於弱勢家庭的照顧活動，電台透過廣播與熱心人士的默默捲袖，結合許多願意付出的店家，提供給一些「因為生計發生困頓民眾，而需要飽餐的民眾」一絲機會。
有店家表示，曾經有一對兄妹因為家庭變故的原因而走進「愛心待用餐」的商店中，兄妹們臉龐顯得羞澀，讓人相當不捨，「一個便當不算什麼，但是對有些家庭而言，卻是說不出口的痛處」，「我們只是默默地為社會，做應該做的事」。
大溪電台董事長(二余)進益說，大溪電台與18家愛心待用餐店家8日上午將在桃園市文昌公園廣場舉辦「愛心待用餐寒冬送暖活動」，同時提供1000人份的各種中西式餐點，給社會弱勢民眾享用，也希望協助弱勢民眾的各項社會福利諮詢服務。
(二余)進益說，「愛心待用餐」類似街坊中的一盞微薄的亮燈，提供給生計發生困頓民眾的家庭，一個飽餐的機會；也感謝不少默默行善的商家，讓這股能量在2年多來，提供超過2萬人次民眾使用，而整股「善能量」，更讓台灣社會注入滿滿的暖流。1060107
(中央社)
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