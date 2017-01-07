未來動向 陳金鋒：謝謝大家關心

中職富邦領隊蔡承儒日前曾表示，與陳金鋒的經紀人有接觸。而陳金鋒今天被問到未來動向的問題，他回答，謝謝大家關心，有消息一定會告訴大家。

世界棒球經典賽中華隊教練陳金鋒和副隊長陳鏞基今天出席台北渣打公益馬拉松相關活動，希望外界多關注視障者。

陳金鋒在去年引退，而Lamigo桃猿與陳金鋒的球員合約到去年12月底；蔡承儒則是在去年12月30日表示，確實對陳金鋒感興趣，但要等到對方合約到期後再談。

「謝謝大家關心。」陳金鋒說，今天就是來參加公益活動，希望陪跑員和盲胞都能順利完成賽事。1060107

(中央社)