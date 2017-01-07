山東齊魯文化南投行 精巧技藝展現無邊魅力
「大吉大利迎新年─齊魯文化南投行」，展現「孔孟之鄉」山東的深厚文化，佛經拓片、孔子圖像及精巧的工藝展演！南投縣副縣長陳正昇，感謝山東省帶來豐富的文化資產，並將南投設為第一站，希望將來繼續擴大交流。
山東省文化廳副廳長王廷琦、台辦副主任曹曉武等人，率團到南投縣進行文化交流；副縣長陳正昇、立委許淑華及文化局長林榮森，熱情相迎，並欣賞精彩的文化表演。
南投縣文化局，與山東省非物質文化遺產保護協會、山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會共同合作，舉辦「大吉大利迎新年─齊魯文化南投行」活動，即日起至1月24日，在中興新村虎山藝術館舉行。
展出內容包括「精彩非遺鬧新春─山東非物質文化遺產展演」、「大空王佛─山東北朝摩崖刻經拓片展」和「大哉孔子聖像．聖跡圖展」等3大項。
陳正昇表示，山東省文化底蘊深厚，包括剪紙藝術等8項傳統文化技藝專案，入選聯合國教科文組織認定的人類非物質文化遺產代表作名錄！此次帶來氣勢恢宏的北朝摩崖刻經拓印，和難得一見的孔子聖像、聖跡圖像展，希望南投鄉親把握機會參觀。
王廷琦表示，山東是孔孟之鄉，文化資源豐富，齊魯文化既有讓人歎為觀止的物質文化，又有多姿多彩的非物質文化，此次來台展出，希望藉此搭起兩地文化交流平台，未來推動日月潭、大明湖「兩湖論壇」，以及泰山、玉山「兩山論劍；而文化山東、好客山東更歡迎大家到山東旅遊。
山東省多位國家級藝人，登台展絕活，包括嗩吶獨奏《一枝花》、山東快書《武松打虎》、山東琴書《偷年糕》及萊西木偶戲《木偶絕技秀》等精彩演出。
而工藝美術大師周克勝，快速掌握人體輪廓，在半分鐘內完成人像剪影，更是風靡全場，陳正昇認為是「技藝純熟，巧奪天工」令人讚歎不已！其他展演工藝家，包括楊家埠木版年畫、濰坊風箏、聶家莊泥塑、東明糧畫、曹州麵人、彩印花布、萊蕪錫雕、東昌府葫蘆雕刻等。
(中時)
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