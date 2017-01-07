快逃？ 英爆增4成民眾申請愛爾蘭護照

從去年脫歐公投後，英國人申請愛爾蘭護照的數量大增百分之40。（達志影像/Shutterstock）

英國去年通過脫離歐盟（EU）的公投案後，隨之而來的各種不確定性與負面消息，讓一向堅持「光榮孤立」的聯合王國，出現大批跳車潮。根據同為歐盟會員國的鄰居愛爾蘭外交部的統計報告顯示，相比前年同期，去年在公投通過後，共有超過6萬名英國人申請移民轉籍，比前年（2015）同期爆增40%的數量。

據英國獨立報（The Independent）報導，面對英國如今的脫歐困境，愈來愈多英國人選擇轉換國籍以保有未來通行歐盟地區的權力，同樣身為歐盟會員國的鄰居愛爾蘭，就成為許多人的首要選擇。愛爾蘭外交部的統計報告顯示，去年提交移民申請的英國人多達64,996名，比前年的同期多出4成的比例。英國人只要能證明父母雙方有一人有愛爾蘭血統，即便他/她從未居住於愛爾蘭境內，都能夠申請護照或旅行文件，英國的北愛爾蘭地區（Northern Ireland）更可以同時保有英國與愛爾蘭兩邊的雙重國籍。

脫歐公投接下首相重擔的梅伊，是否能為英國找到新的出路，是未來最關鍵的議題之一。（圖/美聯社）

愛爾蘭外交部去年一共批准73萬本新護照，創下有史以來的紀錄、並且比前年成長9%的佳績。外交部長佛萊納根（Charlie Flanagan）打趣的表示，「2016年絕對是最忙碌的一年！好久沒有如此高的需求量成長現象。」但這對於更多無法或不符資格的英國公民來說，面臨可能的物價飆漲、就業機會減少和經濟活動下挫，他們只能期望首相梅伊（Theresa Mary May）和其領導的保守黨（Conservative Party）政府，能拿出魄力和決策能力，替脫歐後的英國多爭取一些「糖果」。

(中時電子報)