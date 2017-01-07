快逃？ 英爆增4成民眾申請愛爾蘭護照
英國去年通過脫離歐盟（EU）的公投案後，隨之而來的各種不確定性與負面消息，讓一向堅持「光榮孤立」的聯合王國，出現大批跳車潮。根據同為歐盟會員國的鄰居愛爾蘭外交部的統計報告顯示，相比前年同期，去年在公投通過後，共有超過6萬名英國人申請移民轉籍，比前年（2015）同期爆增40%的數量。
據英國獨立報（The Independent）報導，面對英國如今的脫歐困境，愈來愈多英國人選擇轉換國籍以保有未來通行歐盟地區的權力，同樣身為歐盟會員國的鄰居愛爾蘭，就成為許多人的首要選擇。愛爾蘭外交部的統計報告顯示，去年提交移民申請的英國人多達64,996名，比前年的同期多出4成的比例。英國人只要能證明父母雙方有一人有愛爾蘭血統，即便他/她從未居住於愛爾蘭境內，都能夠申請護照或旅行文件，英國的北愛爾蘭地區（Northern Ireland）更可以同時保有英國與愛爾蘭兩邊的雙重國籍。
愛爾蘭外交部去年一共批准73萬本新護照，創下有史以來的紀錄、並且比前年成長9%的佳績。外交部長佛萊納根（Charlie Flanagan）打趣的表示，「2016年絕對是最忙碌的一年！好久沒有如此高的需求量成長現象。」但這對於更多無法或不符資格的英國公民來說，面臨可能的物價飆漲、就業機會減少和經濟活動下挫，他們只能期望首相梅伊（Theresa Mary May）和其領導的保守黨（Conservative Party）政府，能拿出魄力和決策能力，替脫歐後的英國多爭取一些「糖果」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。