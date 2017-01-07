爆女星被包養 首富子王思聰敗訴賠2萬
大陸首富大連萬達集團董事長王健林的獨子王思聰常以快人快語登上新聞版面，前年他爆女星朱聖禕「小小年紀人品極差，被老男人包養」，挨對方告誹謗，近日一審出爐王思聰敗訴，判賠對方所有訴訟費與精神損失5000元人民幣（約2.3萬台幣）。
王思聰2015年在微博點名演出電影《閨密》女星朱聖禕：「小小年紀人品極差，被老男人包養，把同學介紹給其他老男人拿回扣」、「從高中就各種貼有錢人，你給你男朋友帶了多少綠帽你數得清嗎？」引發熱議，而朱聖禕因此將首富子告上法院，一場大戰由此展開。
同年4月朱聖禕爆料某潘姓女子是王思聰女友，還說王會給有問題的酒，讓王思聰憤而以「惡意侵害名譽」提告，並要求精神賠償人民幣「1元」（約5元台幣）。今《鳳凰網》報導，朱聖禕告王思聰誹謗案一審出爐，法院要求王賠朱所有訟訴費，並加賠精神損失撫慰金5000元人民幣，同時刪除原文、發道歉文。
而判決時間是上月28日，要求7日內執行，但王思聰目前尚未刪文，也沒發公開道歉，是否有後續動作，令外界好奇。
(中時電子報)
關鍵字：王思聰
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。