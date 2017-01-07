爆女星被包養 首富子王思聰敗訴賠2萬

朱聖禕告王思聰誹謗勝訴。（圖／取自朱聖禕Shengyi、王思聰微博）

王思聰至今仍未刪文。（圖／取自王思聰微博）

大陸首富大連萬達集團董事長王健林的獨子王思聰常以快人快語登上新聞版面，前年他爆女星朱聖禕「小小年紀人品極差，被老男人包養」，挨對方告誹謗，近日一審出爐王思聰敗訴，判賠對方所有訴訟費與精神損失5000元人民幣（約2.3萬台幣）。

王思聰2015年在微博點名演出電影《閨密》女星朱聖禕：「小小年紀人品極差，被老男人包養，把同學介紹給其他老男人拿回扣」、「從高中就各種貼有錢人，你給你男朋友帶了多少綠帽你數得清嗎？」引發熱議，而朱聖禕因此將首富子告上法院，一場大戰由此展開。

同年4月朱聖禕爆料某潘姓女子是王思聰女友，還說王會給有問題的酒，讓王思聰憤而以「惡意侵害名譽」提告，並要求精神賠償人民幣「1元」（約5元台幣）。今《鳳凰網》報導，朱聖禕告王思聰誹謗案一審出爐，法院要求王賠朱所有訟訴費，並加賠精神損失撫慰金5000元人民幣，同時刪除原文、發道歉文。

而判決時間是上月28日，要求7日內執行，但王思聰目前尚未刪文，也沒發公開道歉，是否有後續動作，令外界好奇。

(中時電子報)