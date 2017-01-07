SBL》謝玉娟堅持不現身 大方分享周士淵糗事
比起先前田壘、吳永仁兩名昔日三民家商愛將達到生涯里程碑大方現身場中，7日特別從高雄北上的三民教練謝玉娟，7日在周士淵達成4000分後，卻堅持待在2樓不肯下來，「沒啦！只好剛好碰上『阿飛』施顏宗才沒下去。」
原本謝玉娟不想來中原大學體育館，畢竟7日剛好碰上國女慶祝晉級吃飯，周士淵在臉書也沒回她的留言，「可是『姥姥(三民老教練劉錦池)』叫我一定要來，我才拜託張羽霖特別從台北載我下來，等一下我馬上要趕回高雄。」
一直把自己教過球員當成自己家人的謝玉娟，說起過去的周士淵，隨即分享他的糗事，甚至親自示範當年周士淵怎麼練轉身，都會轉錯方向的怪異動作，「一開始士淵怎麼轉都會轉錯邊，我怎麼教都教不會，差點把我氣死。」
不過周士淵先天優異的身材條件，讓謝玉娟不注意都不行，尤其是他的腰力，「當初士淵剛來我們這裡，整個人瘦巴巴的，哪像現在這麼壯，只是我到現在都還搞不清楚，他到底是不是原住民，因為我也都沒有開口問過。」
謝玉娟表示，因為昔日這批「三民五虎」，是她從國中一路帶到高中畢業，等於雙方一起茁壯成長，當然感覺特別不同，不過說起她的最愛，她還是選了吳永仁，第二愛的話是前台銀球員莊曉文，「其他的我就一樣愛了！」
讓謝玉娟印象最深的周士淵糗事，還是打錯電話事件，「當年他們沒住在學校，有次周士淵回家後，竟然打給我，直接問說我在幹嘛，我當場傻眼，就知道他是打電話給當時女性朋友，卻打錯電話給我，當時真的超尷尬。」
這就是謝玉娟！一直把每個帶過球員當作家人的籃球教練，相信她也會延續這股熱情，去帶出下一個周士淵！下一個吳永仁！甚至下一個田壘！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。