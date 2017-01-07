SBL》謝玉娟堅持不現身 大方分享周士淵糗事

三民教練謝玉娟比出40手勢，慶祝周士淵拿到生涯4000分。(黃及人攝)

比起先前田壘、吳永仁兩名昔日三民家商愛將達到生涯里程碑大方現身場中，7日特別從高雄北上的三民教練謝玉娟，7日在周士淵達成4000分後，卻堅持待在2樓不肯下來，「沒啦！只好剛好碰上『阿飛』施顏宗才沒下去。」

原本謝玉娟不想來中原大學體育館，畢竟7日剛好碰上國女慶祝晉級吃飯，周士淵在臉書也沒回她的留言，「可是『姥姥(三民老教練劉錦池)』叫我一定要來，我才拜託張羽霖特別從台北載我下來，等一下我馬上要趕回高雄。」

一直把自己教過球員當成自己家人的謝玉娟，說起過去的周士淵，隨即分享他的糗事，甚至親自示範當年周士淵怎麼練轉身，都會轉錯方向的怪異動作，「一開始士淵怎麼轉都會轉錯邊，我怎麼教都教不會，差點把我氣死。」

不過周士淵先天優異的身材條件，讓謝玉娟不注意都不行，尤其是他的腰力，「當初士淵剛來我們這裡，整個人瘦巴巴的，哪像現在這麼壯，只是我到現在都還搞不清楚，他到底是不是原住民，因為我也都沒有開口問過。」

謝玉娟表示，因為昔日這批「三民五虎」，是她從國中一路帶到高中畢業，等於雙方一起茁壯成長，當然感覺特別不同，不過說起她的最愛，她還是選了吳永仁，第二愛的話是前台銀球員莊曉文，「其他的我就一樣愛了！」

讓謝玉娟印象最深的周士淵糗事，還是打錯電話事件，「當年他們沒住在學校，有次周士淵回家後，竟然打給我，直接問說我在幹嘛，我當場傻眼，就知道他是打電話給當時女性朋友，卻打錯電話給我，當時真的超尷尬。」

這就是謝玉娟！一直把每個帶過球員當作家人的籃球教練，相信她也會延續這股熱情，去帶出下一個周士淵！下一個吳永仁！甚至下一個田壘！

(中時電子報)