金剛猩猩「迪亞哥」見柯P！大啖台灣柳丁、青椒
對小朋友而言，「青椒」在不喜歡吃的食物中肯定榜上有名！但其實青椒很營養喔！不僅口感脆嫩又富含豐富的維他命C！由波蘭歐普勒動物園（Opole Zoo）來台的18歲雄性金剛猩猩「迪亞哥」，今（7日）在台北市立動物園非洲區正式跟大家見面！台北市長柯文哲和多位貴賓也前來為「迪亞哥」加油打氣！話說迪亞哥可是愛吃台灣蔬果的好榜樣，還在大家面前大啖台灣柳丁、青椒，展現牠「入境隨俗」的親和一面。
台北市立動物園在長期的努力下，終於獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會Gorrilla EEP的認可與協助，去年底將18歲的雄性金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭歐普勒動物園(Opole Zoo)調度來台，與園內的明星動物金剛猩猩「寶寶」比鄰而居，突顯台北動物園參與國際金剛猩猩保育計畫的重要初步成果。
為了歡迎金剛猩猩「迪亞哥」這位新朋友，今天重量級的貴賓們-台北市長柯文哲、教育局曾燦金局長、新光人壽慈善基金會陳彥名副執行長特別前來祝賀，與會貴賓帶來新鮮蔬果、毯子作為伴手禮。其中，蔬果是由台北在地友善農業組織所提供，希望金剛猩猩可以吃到健康無毒的食物。
此外，台北世大運吉祥物「熊讚」也邀請代表五大洲的動物人偶朋友（亞洲-馬來貘、澳洲-無尾熊、歐洲-歐亞水獺、非洲-金剛猩猩及南美洲-企鵝），一起參與「保育九宮格」大賽，幫忙破除野外金剛猩猩所面臨的九大生存危機（血鑽石、開礦、戰爭、伐木、經濟動物、野味、污染、氣候變遷及傳染病等），順便為8月份即將展開的「台北世大運」暖身！
活動現場自下午1:00開始至3:00有保育駐站活動，邀請民眾透過參與遊戲輕鬆有趣的過程，了解金剛猩猩在野外所遭遇的困境。例如現代人對於3C產品需求量龐大，但卻未必知道手機、平板中的稀有金屬（鉭、鐵、礦等），絕大多數正是開採自金剛猩猩位於非洲剛果的棲息地。
如果能落實3C產品的回收，將產品內的稀有金屬再利用，就能降低對稀有金屬的需求，進而減緩對自然環境的破壞，因此大家都可以用具體行動來保護金剛猩猩！
再過沒多久就是農曆新年了！這時大小朋友也有年假，歡迎大家來動物園看看可愛的「迪亞哥」！屆時不知道牠會吃什麼台灣蔬果呢？到時候也不忘給牠加油打氣喔！
(中時電子報)
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