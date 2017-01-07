統派團體抗議黃之鋒 和平收場

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香港眾志秘書長黃之鋒等人今天下午參加台港議員論壇；中華統一促進黨等統派團體，動員百餘人在場外抗議，要黃之鋒滾回去。警方表示，抗議行動和平落幕。

時代力量今明兩天邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰，及香港眾志秘書長黃之鋒，於台北松江101國際會議中心舉行台港議員論壇。

反港獨台獨聯盟、中華統一促進黨等統派團體，今天下午2時許，動員約百名以上支持者在場外抗議，大喊「港獨滾回去、黃之鋒滾回去」等口號。

警方估計，抗議現場人數最多時超過300人，過程中雖然有發生些許推擠，但無人員傷亡，也無抗議人士遭警方帶離等情況；抗議團體表達訴求後，在下午3時許陸續離開現場。1060107

(中央社)