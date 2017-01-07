嘉市民集團結婚 24對新人甜蜜放閃
嘉義市民集團結婚今天在嘉義文化創意產業園區舉行，在市長涂醒哲與親友祝福下，24對新人許下誓言甜蜜一輩子，留下難忘回憶。
涂醒哲表示，日前自己第1個外孫女出生，當上阿公的感覺真是愉悅，今天看到這麼多甜蜜的新人，內心更是開心，祝福每一對新人，對彼此的愛就如陳釀美酒一般，越陳越香。
集團結婚新人中，在面板製造廠任職的新郎陳恩哲與護理師新娘蘇韋如，在愛情長跑5年後踏上紅毯，陳恩哲說，這可是歷經3次求婚的美麗成果。
陳恩哲指出，其實是自己「抓錯重點」，曾包下餐廳、想好求婚橋段，最後還是被新娘打槍，直到第3次才「找對方向」，先懇請丈母娘同意，放心嫁女兒後，才順利抱得美人歸。
另一對新人，嘉義市警察局巡官黃涵成，也在親友見證下，把同樣擔任警察的嬌妻廖珮翎娶回家，他說，為了嬌妻，曾開車從嘉義到花蓮，把嬌妻最愛吃的甜點送到眼前，這分幾乎把台灣繞一圈的甜蜜行動，終於打動美人芳心。
婚禮中，由涂醒哲擔任證婚人、嘉義市議長蕭淑麗擔任主婚人，現場並分送喜糖給觀禮貴賓及親友團，分享結婚新人的幸福與快樂。另外嘉義市城隍廟特別準備經註生娘娘加持的「金鏟子」，祝福新人早生貴子。1060107
(中央社)
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