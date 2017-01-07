3艘陸海警船駛近釣島 日海保監視

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日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部表示，今天下午有3艘中國大陸的海警船航行在釣魚台海域，已給予警告並持續監視其動向。

報導指出，3艘中國大陸海警船今天下午3時（台灣時間2時）航行在釣魚台海域，其中2艘航行在釣魚台的黃尾嶼（日本稱久場島）的西北西方約36公里處。1艘航行在釣魚台的北北西方約37公里處。

日本海上保安本部認為這3艘中國大陸海警船航行的海域是日本「領海」外側的鄰接海域，已警告這3艘海警船勿靠近日本「領海」，並持續監視其動向。1060107

(中央社)