年金改革座談興大登場 李明賢：故意讓學生反彈

年金改革座談，今（7）日在中興大學登場。（圖／取自李明賢臉書）

年金改革中區座談會今（7）日在中興大學舉行，上千名退休軍公教等人員也到場陳情抗議。對此，國民黨發言人李明賢表示，第二場年金改革座談會引發激烈抗爭，警方推出拒馬鐵刺網，把民眾阻擋在外。

李明賢說，中興大學明明即將舉行期末考，蔡政府居然仍堅持把座談會選在這裡舉辦，到底是何居心？是故意製造對立、讓學生出來反彈？從校園內佈滿鐵刺網，看出蔡政府處理此案的政府盤算，這真的是最會溝通的政府？

李明賢臉書全文：

年金改革VS拒馬鐵刺網！

第二場年金改革座談會引發激烈抗爭，警方推出拒馬鐵刺網，把民眾阻擋在外；然而，阿賢不解的是，中興大學明明即將舉行期末考，蔡政府居然仍堅持把座談會選在這裡舉辦，到底是何居心？是故意製造對立、讓學生出來反彈？

從校園內佈滿鐵刺網，看出蔡政府處理此案的政府盤算，這真的是最會溝通的政府？

(中時電子報)