樹林環保跳蚤市場連續15年 捐助清寒學童

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樹林環保跳蚤市場義賣活動今年邁入第15年，今共22個愛心團體在樹林後站擺攤，義賣所得全數作為樹林國中小學校清寒學童學雜費。（廖竹涓攝）

樹林環保跳蚤市場義賣活動今年邁入第15年。（廖竹涓攝）

樹林環保跳蚤市場辦義賣活動，22個愛心團體在樹林後站擺攤。（廖竹涓攝）

樹林環保跳蚤市場義賣活動今年邁入第15年，今共有22個愛心團體在樹林後站擺攤，趁著農曆年前捐出家中多餘二手品，或是將自製環保肥皂、洗碗精拿出來，義賣所得全數作為樹林國中小學清寒學童學雜費。

上午風和日麗，許多婆婆媽媽紛紛紛入市場掏寶，大大小小攤位前擠滿人潮，響應環保之餘更順手做愛心。鄭媽媽帶著國小女兒逛了一早上，買了有機肥皂、家用品、舊玩偶等數十樣產品，卻花不超過300元，直道「划算又有意義」。

樹林芳園扶輪社社長鄭麗棼表示，環保跳蚤市場在樹林舉辦多年，從一開始的7、8個攤位到今年22個攤位，願意來擺攤義賣的社團越來越多，募款也從剛開始的數萬元一路穩定成長到今年的30多萬。

鄭麗棼說，15年來義賣所得全數輪流捐獻樹林地區國中小學清寒學生，每年約有4到6所學校清寒學生可受惠，對樹林16所國中小學生多少有實質幫助。

義賣攤位之一樹興里里長詹美齡平常利用食用廢回收油自製手工肥皂，使用柳丁、橘子皮自製純天然洗碗精，更在里內種植有機蔬菜。她表示將這些用品拿來當作義賣品，既帶動環保風氣，也幫助在地學童。

樹林區長林耀長表示，環保跳蚤市場人潮有增多趨勢，非常感謝樹林許多在地愛心團體及企業願意提供義賣品，助長樹林地區學風。

(中時)