高雄航空站消防班長 涉吸毒被逮
高雄航空站消防隊林姓班長涉嫌吸毒，今天遭到苗栗縣通霄分局員警逮捕，警方調查，這名林姓班長不到1個月前才被查獲吸毒，目前處於停職期間，竟不知悔改重蹈覆轍。
苑裡分駐所員警執行巡邏勤務途中，看到1名男子走在苑裡鎮建國路和世界路口，沿路搖頭晃腦、自言自語，疑似有吸毒跡象，於是上前攔查，果然在他的隨身包包內，查獲毒品安非他命，共約10.24公克，以及2組吸食器。
警方把人帶回調查，赫然發現39歲的林男是高雄航空站消防隊的班長，去年12月13日，才因為購買毒品吸食遭到逮捕，林男以新台幣2萬元交保後，被記1大過1小過，目前還處於停職期間。
林男被捕當時，身上攜帶有多本道教經文和一把寶劍，林男供稱是要用來「渡化有緣人」，員警不禁苦笑指出，林男自己都墜入吸毒的深淵，「一錯再錯」，還想渡化別人，這次再被逮，可能連工作都不保，訊後依毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060107
(中央社)
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