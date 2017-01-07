泰南澇災鱷魚逃出 居民水患中加菜

泰國南部10省的水患已經造成6人死亡和8人受傷，其中洛坤省一處鱷魚養殖場有鱷魚逃出，民眾為安全起見就地槍殺，並將肉分給受災的鄰居。

根據泰國泰文鮮得新聞報今天報導，泰國南部水災嚴重，連動物都受災，南部居民眾多的洛坤省是本次水患最嚴重的省分，動物園裡有些動物因大水而受困挨餓。還有鱷魚養殖場的鱷魚因大水漫過圍籬、有數隻3至4公尺長的大鱷魚趁機逃出。

在警消獲報並通知養殖場主人後，為避免村民受到傷害，場方決定交由村民處理，在直接槍殺鱷魚後，將鱷魚肉分送給附近鄰居。

當地官員警告，這段期間可能在淹水地區還有鱷魚流竄，請養殖場附近民眾小心。1060107

(中央社)