SBL》達成4000分賽後第1句話 周士淵：我快哭了

周士淵坦承自己拿到4000分的這條路上，真的遇上不少貴人相助。(中華籃協提供)

周士淵看著包含奶奶、媽媽、姊姊等14位親人，以及高中教練謝玉娟現身中原大學體育館，跟他一起分享4000分達標喜悅，不過賽後聽完裕隆執行教練魏永泰一席話，周士淵開口的第一句話就是，「我快哭了！」

裕隆7日以84比73輕取少了菲爾普斯(右腕扭傷)坐鎮的金酒，周士淵拿7分、4籃板、3抄截與2助攻，順利成為史上第3位「4000分先生」，魏永泰賽後除了恭喜周士淵，更分享當初兩人剛當隊友的動人往事。

「我認識士淵15年，當年他父親拜託我要照顧他，所以我管士淵很多，讓他一開始很討厭我，」魏永泰說，「可是我都答應他爸爸，當然要好好看著他，如今我更希望他可以保持這種狀態下去，繼續留在場上拚戰。」

周士淵表示，聽完泰總這番話，讓他很感動，因為從第1次住進裕隆宿舍，魏永泰就跟父親角色一樣細心照顧著他，當然他也很感謝謝玉娟、劉錦池、錢一飛等歷年來帶過他的教練，強調沒有這些貴人，也不可能有現在的他。

「終於！我達到4000分了，」周士淵說，「回想小時候本來要打棒球，卻因一場籃球比賽，讓我可以進入七賢國中，也多虧小娟姊與姥姥教練的照顧，才讓原本一個連籃球怎麼打、連喬丹是誰都不知道的人，可以打籃球打到現在。」

聽到謝玉娟分享自己當年不小心打錯電話給他的糗事，周士淵還自爆，「我當時應該是說，寶貝！你在幹嘛？只是誰在年輕時沒有做錯事，別那麼追究了吧。」

周士淵坦承，自己拿到4000分的速度，確實有點太慢了，畢竟打了14個球季才完成，是否打算追求5000分，他回答，「我從沒想過5000分，現在只想保佑自己身體健康，今年7月約滿後，可以繼續留在球隊打球。」

(中時電子報)