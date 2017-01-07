四叉貓回花蓮洗地挺同志 樂當吉祥物
網路同志名人「四叉貓」劉宇今天下午來到花蓮市參加反向塗鴉活動，以行動力挺花蓮同志團體，四叉貓身為土生土長花蓮人，他說，在相對保守的花蓮要推廣婚姻平權的重視與理解有一定的難度，自己家鄉辦的活動，就是站票也要站回來支持，當個吉祥物也甘願。
在各團體表達完對婚姻平權法案的意見後，工作人員拿了「婚姻平權 絕不讓步」、「拒絕專法 不分異同」2塊板子，請東華大學林潤華老師、遲恆昌老師用高壓水柱清洗地板，但可能地板不夠髒，洗出來的字較不明顯，仍澆不熄大家的熱情，即日起將放置3片洗地板供民眾使用。
被問到家人對他感情生活的看法，四叉貓分享，都有帶男友給長輩看，男友時常「抱怨」家人一直餵食他，撐到不行，家人也都支持他在同志立場的表態，這次專程回到花蓮參加活動，他也婉拒原本想到場參與的家人，直說，在家煮好飯菜，等我回去吃就好。
(中時)
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