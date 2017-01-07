中信兄弟1軍投手教練敲定 曾待過水手隊

我要評比

曾任美職水手隊投手教練的韋茲，加入中信兄弟教練團，將與許銘傑（圖）共同指導一軍投手。（中央社資料照）

中信兄弟繼去年12月找來史耐德擔任隊史首位美籍教頭後，7日再度確定曾任美職水手隊投手教練的韋茲，加入1軍教練團擔任投手教練。

中信兄弟領隊楊培宏表示，韋茲2014年在水手隊擔任投手教練，主要看重他在美國職棒的執教經驗，預計本月春訓前就會來台加入春訓。

楊培宏表示，另有1位外籍教練已經談的差不多，但會讓他在2軍訓練年輕新人。

(中時電子報)